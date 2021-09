Star in the Star, stasera su Canale 5 la seconda puntata: le anticipazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Star in Star torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la seconda puntata, dopo il flop di ascolti della settimana scorsa: ecco le anticipazioni. Star in the Star è pronto a tornare stasera su Canale 5 in prima serata dopo essere stato travolto dalle polemiche. Il celebrity show prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi, è stato accusato di essere troppo simile a Tale e Quale Show e Il cantante mascherato di Rai1, ma soprattutto il suo debutto è stato funestato da ascolti davvero disastrosi. Nelle anticipazioni della seconda puntata scopriamo che, dopo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021)intornasu5 alle 21:20 con la, dopo il flop di ascolti della settimana scorsa: ecco lein theè pronto a tornaresu5 in prima serata dopo essere stato travolto dalle polemiche. Il celebrity show prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi, è stato accusato di essere troppo simile a Tale e Quale Show e Il cantante mascherato di Rai1, ma soprattutto il suo debutto è stato funestato da ascolti davvero disastrosi. Nelledellascopriamo che, dopo ...

