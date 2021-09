Star in the Star nella bufera, Pier Silvio Berlusconi pronto alla querela: “Il pubblico è stato truffato” (Di giovedì 23 settembre 2021) A Cologno Monzese tira aria di lite. Secondo alcune indiscrezioni, Star in the Star sarebbe da giorni al centro delle polemiche e Pier Silvio Berlusconi sarebbe addirittura pronto a querelare la società produttrice del programma. Il format non rispetterebbe le clausole contrattali e c’è già chi parla di “truffa“. Star in the Star: il nuovo format Mediaset scatena la polemica La nuova stagione televisiva di Mediaset sta iniziando in queste settimane. A quanto pare però alcuni problemi Starebbero già mettendo a repentaglio la possibile continuazione di uno dei nuovi programmi. Lo scorso giovedì ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) A Cologno Monzese tira aria di lite. Secondo alcune indiscrezioni,in thesarebbe da giorni al centro delle polemiche esarebbe addiritturare la società produttrice del programma. Il format non rispetterebbe le clausole contrattali e c’è già chi parla di “truffa“.in the: il nuovo format Mediaset scatena la polemica La nuova stagione televisiva di Mediaset sta iniziando in queste settimane. A quanto pare però alcuni problemiebbero già mettendo a repentaglio la possibile continuazione di uno dei nuovi programmi. Lo scorso giovedì ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #StarInTheStar, il celebrity show condotto da #IlaryBlasi https:/… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #StarInTheStar, il celebrity show condotto da #IlaryBlasi… - zazoomblog : Star in the Star: oggi giovedì 23 settembre su Canale 5 la seconda puntata condotta da Ilary Blasi - #Star:… -