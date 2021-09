Star in the Star, le celebs ci provano ma la vera stella è l’ironia di Ilary (Di giovedì 23 settembre 2021) Star in the Star è alla seconda puntata: nel corso dell’esordio, avevamo già detto che meritava un’altra chance, soprattutto perché, alla fine, le polemiche che si sono create attorno allo show hanno contribuito ad aumentare un po’ troppo le aspettative e allo stesso tempo ad appiattirle. La verità è che le celebs ci provano (arrancando), ma manca qualcosa. Non c’è una vera e propria emozione, un filo conduttore: dall’imitazione di Pino Daniele a una Mina portata all’eccesso con il make-up, la vera Star è una, l’ironia di Ilary (ma non è abbastanza). Per fortuna c’è la Blasi, che riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico. Ed è proprio a lei che vogliamo rivolgerci. Le ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 settembre 2021)in theè alla seconda puntata: nel corso dell’esordio, avevamo già detto che meritava un’altra chance, soprattutto perché, alla fine, le polemiche che si sono create attorno allo show hanno contribuito ad aumentare un po’ troppo le aspettative e allo stesso tempo ad appiattirle. La verità è che leci(arrancando), ma manca qualcosa. Non c’è unae propria emozione, un filo conduttore: dall’imitazione di Pino Daniele a una Mina portata all’eccesso con il make-up, laè una,di(ma non è abbastanza). Per fortuna c’è la Blasi, che riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico. Ed è proprio a lei che vogliamo rivolgerci. Le ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #StarInTheStar, il celebrity show condotto da #IlaryBlasi… - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - teddybeatlesday : @jujuls_rf del costume di un tizio che stava nel pubblico si star in the star mentre cantava quello che doveva imitare paul.... - Overthi87316312 : Quando ti dicono 'Copia ma cambia qualcosa' Star in the stars = tale e quale show + il cantante mascherato Palese -