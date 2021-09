Star in the Star: fuori Patty Pravo (Gloria Guida) e Paul McCartney (Ronn Moss) (Di venerdì 24 settembre 2021) Star in the Star - Ilary Blasi e Ronn Moss Sono due le “stelle” costrette ad abbandonare il palco e togliere la maschera nella seconda puntata di Star in the Star. Dopo l’uscita di scena nella prima puntata di Elton John, dietro il quale si nascondeva Massimo Di Cataldo, stavolta da una diva d’altri tempi ne è venuta fuori un’altra: la prima ad essere eliminata, infatti, è stata Patty Pravo, imitata da un’insospettabile Gloria Guida. Attrice e conduttrice, la Guida, classe 1955, aveva iniziato la sua carriera proprio come cantante, virando poi su altro. Forse per questo, prima di svelare la propria identità nel ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021)in the- Ilary Blasi eSono due le “stelle” costrette ad abbandonare il palco e togliere la maschera nella seconda puntata diin the. Dopo l’uscita di scena nella prima puntata di Elton John, dietro il quale si nascondeva Massimo Di Cataldo, stavolta da una diva d’altri tempi ne è venutaun’altra: la prima ad essere eliminata, infatti, è stata, imitata da un’insospettabile. Attrice e conduttrice, la, classe 1955, aveva iniziato la sua carriera proprio come cantante, virando poi su altro. Forse per questo, prima di svelare la propria identità nel ...

