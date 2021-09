Star in the Star 23 settembre: Patty Pravo canta Ragazzo triste (gallery e video) (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella seconda puntata di Star in the Star, di questa sera, 23 settembre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente Patty Pravo, stavolta con il brano Ragazzo triste. Ovviamente non si trattava della vera Star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre poi la sua voce originale si è rivelata. La Patty live sembra la versione più invecchiata della voce originale di Ragazzo triste. Sebbene la performance sia sufficiente, non è la migliore che abbiamo visto stasera. L’imitazione a ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella seconda puntata diin the, di questa sera, 232021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente, stavolta con il brano. Ovviamente non si trattava della vera, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione hato in playback, mentre poi la sua voce originale si è rivelata. Lalive sembra la versione più invecchiata della voce originale di. Sebbene la performance sia sufficiente, non è la migliore che abbiamo visto stasera. L’imitazione a ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #StarInTheStar, il celebrity show condotto da #IlaryBlasi… - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - giallatantogaia : per vedere star in the star mi sono persa “BAMBOLAAA COL FISICO PERFETTO T’HA FATT MAMMAAA” ad x factor voglio piangere - franco_bagnasco : Non è solo colpa del super flop del debutto o delle brutte maschere: il problema principale di Star in The Star è c… -