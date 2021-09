Squalificati Serie A, il giudice sportivo: la decisione su Nico Gonzalez, ammenda all’Hellas (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la quinta giornata del campionato di Serie A, multa pesante nei confronti dell’Hellas Verona. Il turno infrasettimanale ha regalato spettacolo, l’Atalanta ha vinto contro il Sassuolo, mentre Bologna e Genoa si sono divise la posta. In zona salvezza colpaccio dell’Empoli sul campo del Cagliari. In zona scudetto blitz dell’Inter che ha avuto la meglio della Fiorentina, 1-3 il punteggio. Ok anche il Milan e la Juventus sul campo dello Spezia, si tratta della prima vittoria in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri. Pareggio tra Salernitana e Hellas Verona, finisce 2-2. Squalificati Serie A, il giudice sportivo Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono arrivate le decisioni deldopo la quinta giornata del campionato diA, multa pesante nei confronti dell’Hellas Verona. Il turno infrasettimanale ha regalato spettacolo, l’Atalanta ha vinto contro il Sassuolo, mentre Bologna e Genoa si sono divise la posta. In zona salvezza colpaccio dell’Empoli sul campo del Cagliari. In zona scudetto blitz dell’Inter che ha avuto la meglio della Fiorentina, 1-3 il punteggio. Ok anche il Milan e la Juventus sul campo dello Spezia, si tratta della prima vittoria in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri. Pareggio tra Salernitana e Hellas Verona, finisce 2-2.A, ilIldott. Gerardo Mastrandrea, assistito da ...

Advertising

CalcioWeb : Gli squalificati in #SerieA: la decisione dopo la reazione di #NicoGonzalez - sportli26181512 : Serie A, Gonzalez e Mihajlovic squalificati per un turno: Il Giudice sportivo ha reso noti i suoi provvedimenti dop… - CalcioNews24 : #GiudiceSportivo #SerieA, 10mila euro di multa al #Verona. Due squalificati - psb_original : Giudice Sportivo, sono tre gli squalificati per la sesta giornata #SerieB - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie B: due squalificati per una giornata Caldirola (Monza) e Chrzanowski (Pordenone). Ammonito F.Inzaghi -