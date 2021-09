SPEZIA-MILAN: la presentazione della 6^ giornata / News (Di giovedì 23 settembre 2021) Manca pochissimo al prossimo impegno, con SPEZIA-MILAN, sesta giornata di Serie A. I rossoneri tornano a La SPEZIA, dove lo scorso anno era arrivata la sconfitta più sorprendente. Nella video News la presentazione del match. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 settembre 2021) Manca pochissimo al prossimo impegno, con, sestadi Serie A. I rossoneri tornano a La, dove lo scorso anno era arrivata la sconfitta più sorprendente. Nella videoladel match.

Advertising

AntoVitiello : #Milan, allenamento con la squadra per #Giroud che prova a recuperare per la Spezia - juventusfc : Allegri ???? «Lavoriamo tutti insieme per fare le cose bene. Nell'episodio del gol del Milan abbiamo sbagliato» LIVE… - milansette : Milan, gli scatti dell'allenamento odierno verso lo Spezia #acmilan #rossoneri - milansette : Verso Spezia-Milan, il programma di domani dei rossoneri: rifinitura al mattino, nel pomeriggio conferenza di Pioli… - sportli26181512 : Spezia, Sher in gruppo. Terapie per Kovalenko: Seduta di allenamento per le aquile in vista della gara con il Milan… -