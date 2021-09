Spezia-Juventus 2-3 | le pagelle | bene gli esclusi col Milan | male il centrocampo

(Di giovedì 23 settembre 2021) LedelloJeroen Zoet 6,5: Nonostante i tre gol subiti, su cui non ha particolari colpe, gioca una partita attenta, compiendo anche importanti parate, che tengono a galla lofino alla fine. Kelvin Amian 6: Davanti spinge molto, creando anche problemi a De Sciglio. In fase difensiva non sfigura, anche se a volte pare in difficoltà. Dimitris Nikolaou 5,5: Alcuni buoni interventi soprattutto nel primo tempo, ma la prestazione è macchiata da delle disattenzioni sui gol di Chiesa e De Ligt. Petko Hristov 5,5: Qualche imprecisione difensiva nel corso della partita; la più grave quando lascia libero Kean di tirare in occasione del vantaggio della. Simone Bastoni 6,5: Difensivamente contiene abbastanzaChiesa e quando può si fa vedere in fase offensiva, come ...

brfootball : 49': Spezia 2-1 Juventus ?? - goal : 55' Spezia 2-1 Juventus ?? - InvictosSomos : ? Minuto 28. Spezia 0-1 Juventus. ? Minuto 49. Spezia 2-1 Juventus. ? Minuto 72. Spezia 2-3 Juventus. TARDE DE REMONTADAS.

(ANSA) – TORINO, 23 SET – "Questa è la vittoria che deve cambiare la nostra situazione": così il difensore della Juventus, Danilo, dopo il sofferto 3-2 ottenuto sul campo dello Spezia.