Spezia-Juventus 2-3 | ecco cosa ci ha lasciato il match

(Di giovedì 23 settembre 2021) 1- Kean è un sostituto di lusso Sono arrivate tante critiche a Kean, nei giorni scorsi, dopo l’errore difensivo contro il Napoli, che ha causato il gol dei partenopei, tanto che alcuni hanno iniziato a definirlo un acquisto sbagliato e non all’altezza della. Se già in Champions contro il Malmoe e nella scorsa di campionato contro il Milan, è entrato molto bene in campo, con tanta voglia e mostrandosi molto propositivo, ieri ha messo a segno una prestazione decisamente convincente. Ogni volta che la palla arrivava tra i piedi dell’attaccante italiano, nell’aria si diffondeva una sensazione di pericolosità. Quando ha segnato il gol del vantaggio bianconero, poi, ha dimostrato qualità e forza. Questa stagione sarà probabilmente la riserva di Morata, ma è decisamente un panchinaro di tutto rispetto. 2- A centrocampo serve Locatelli Manuel Locatelli, ...

Advertising

brfootball : 49’: Spezia 2-1 Juventus ?? - goal : 55' Spezia 2-1 Juventus ?? - InvictosSomos : SPEZIA 2-1 JUVENTUS. REMONTADA. - andrea81217 : RT @juventusfc: ???? La gallery di #SpeziaJuve ?? - emamarro : RT @juventusfc: ???? La gallery di #SpeziaJuve ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juventus

...la sua squadra passa in vantaggio contro la, davanti ai suoi tifosi, a soli 19 anni. Scontato dire che Janis Antiste ricorderà questo giorno a lungo: l'attaccante classe 2002 dello, ...Vederlo (e vederlo decidere) con loperò non elude il tema, e non serviva il gol per amplificarlo: è vero che tra De Ligt, Bonucci e Chiellini uno deve restare fuori, ma le due partite in cui ...Per il rinnovo di Dybala con la Juventus manca ancora qualcosa: le parole di Nedved prima della gara con lo Spezia ...ma è arrivata ancora una volta la critica ai bianconeri La Juventus mette a segno la prima vittoria in Serie A. Un’altra gara ricca di colpi di scena con lo Spezia che si è portato anche sul 2-1 dopo ...