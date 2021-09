Spalletti predica calma | Mancano 72 punti Pensare che qualcuno sia fuori dai giochi è sbagliatissimo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lucianosi è presentato molto soddisfatto in conferenza stampa post Sampdoria-Napoli. Di seguito le sue parole: "Oggi abbiamo fatto un buon risultato, ma nel primo tempo abbiamo trovato una Sampdoria che ci ha reso la vita difficile. Siamo stati bravi a soffrire, perché loro hanno fatto tanto possesso palla quanto noi, forse anche qualcosa in più. Ospina è stato bravissimo in un paio di situazioni e la linea difensiva ha dovuto arrangiarsi, ma l'ha fatto bene. La Samp è venuta ad aggredire alto sin da subito e per questo abbiamo sfruttato le qualità in velocità di Osimhen, dandogli spesso il pallone lungo per oltrepassare la linea difensiva. Ogni partita è sempre una scatola vuota da riempire. Abbiamo alcune qualità in difetto, quali il contrasto e la forza, e Anguissa ha queste caratteristiche. Ha capito subito quello che mancava alla squadra e sta ...