Spalletti: «Anguissa ha capito subito cosa mancava al Napoli e spende molte energie per sopperire» (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli vince 4-0 a Genova contro la Sampdoria. Nel postpartita, ai microfoni di Dazn, il tecnico del club partenopeo, Luciano Spalletti. Ha sorriso sulle parole di Osimhen in italiano? «Ho sorriso perché lui si impegna a fare tutto e anche di più» Di nuovo primi «Sì, oggi abbiamo fatto un buon risultato però nel primo tempo abbiamo trovato una squadra che ci ha reso la vita difficile e la migliore cosa è stata metterci dietro di loro. Nel primo tempo hanno fatto loro possesso palla. Sono stati bravi anche in qualche finalizzazione in cui è stato bravo Ospina che ha dovuto arrangiarsi» Osimhen? «La Sampdoria è stata molto brava nel primo tempo perché ci è montata addosso subito e qualsiasi pallata dopo la linea della metà campo diventa una situazione importante perché Osimhen va forte ed è una giocata che bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilvince 4-0 a Genova contro la Sampdoria. Nel postpartita, ai microfoni di Dazn, il tecnico del club partenopeo, Luciano. Ha sorriso sulle parole di Osimhen in italiano? «Ho sorriso perché lui si impegna a fare tutto e anche di più» Di nuovo primi «Sì, oggi abbiamo fatto un buon risultato però nel primo tempo abbiamo trovato una squadra che ci ha reso la vita difficile e la miglioreè stata metterci dietro di loro. Nel primo tempo hanno fatto loro possesso palla. Sono stati bravi anche in qualche finalizzazione in cui è stato bravo Ospina che ha dovuto arrangiarsi» Osimhen? «La Sampdoria è stata molto brava nel primo tempo perché ci è montata addossoe qualsiasi pallata dopo la linea della metà campo diventa una situazione importante perché Osimhen va forte ed è una giocata che bisogna ...

