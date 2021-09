Spagna, ex presidente catalano Puigdemont arrestato in Sardegna (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato arrestato in Sardegna, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare a una serie di incontri. Lo riferiscono i media spagnoli. Su Puigdemont grava un mandato di cattura internazionale. La notizia del fermo è stata confermata dal suo avvocato, Gonzalo Boye. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) L’exCarlesè statoin, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare a una serie di incontri. Lo riferiscono i media spagnoli. Sugrava un mandato di cattura internazionale. La notizia del fermo è stata confermata dal suo avvocato, Gonzalo Boye. L'articolo proviene da Italia Sera.

