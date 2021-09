Spaccio di coca e crack, 13 arresti a Caserta: indagine partita dopo il ritrovamento del ‘libro mastro’ (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tredici arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato a Caserta nell’ambito di un’indagine antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha permesso di smantellare un giro di vendita di hashish, marijuana, crack e cocaina attivo tra Caserta, Maddaloni e con propaggini nel territorio foggiano. L’inchiesta della Squadra Mobile della questura di Caserta è partita in seguito al sequestro ad un giovane Casertano fermato durante un controllo in strada, di un “libro mastro” con l’annotazione di nomi, soprannomi, quantità espresse in grammi e cifre, e di 22mila euro in contanti nascosti nel doppio fondo ricavato nel cofano della sua Bmw; in quella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tredicisono stati eseguiti dalla Polizia di Stato anell’ambito di un’antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha permesso di smantellare un giro di vendita di hashish, marijuana,ina attivo tra, Maddaloni e con propaggini nel territorio foggiano. L’inchiesta della Squadra Mobile della questura diin seguito al sequestro ad un giovaneno fermato durante un controllo in strada, di un “libro mastro” con l’annotazione di nomi, soprannomi, quantità espresse in grammi e cifre, e di 22mila euro in contanti nascosti nel doppio fondo ricavato nel cofano della sua Bmw; in quella ...

