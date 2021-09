Sostenibilità in agricoltura, Graded al fianco dei big dell’energia nella nuova azione comune dell’IRENA Coalition (Di giovedì 23 settembre 2021) Il consumo di energia è responsabile di circa un terzo dei gas serra emessi dai sistemi alimentari. Tuttavia permangono grandi disparità nell’accesso e nell’uso di energia pulita e sostenibile per le attività agricole di tutto il mondo. Alla vigilia del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, in programma oggi giovedì 23 settembre 2021, IRENA Coalition For Action, rete creata nel 2014 dall’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili assieme a 35 operatori del settore di tutto il mondo e che oggi conta oltre 115 membri, ha lanciato un’azione comune per raggiungere la Sostenibilità e la resilienza climatica sia per i sistemi alimentari che per quelli energetici. In una dichiarazione congiunta rilasciata da Graded e da oltre 45 importanti attori ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Il consumo di energia è responsabile di circa un terzo dei gas serra emessi dai sistemi alimentari. Tuttavia permangono grandi disparità nell’accesso e nell’uso di energia pulita e sostenibile per le attività agricole di tutto il mondo. Alla vigilia del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, in programma oggi giovedì 23 settembre 2021, IRENAFor Action, rete creata nel 2014 dall’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili assieme a 35 operatori del settore di tutto il mondo e che oggi conta oltre 115 membri, ha lanciato un’per raggiungere lae la resilienza climatica sia per i sistemi alimentari che per quelli energetici. In una dichiarcongiunta rilasciata dae da oltre 45 importanti attori ...

