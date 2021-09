Sorride Italiano: buone notizie dal Giudice Sportivo (Di giovedì 23 settembre 2021) Vincenzo Italiano può ritenersi felice. Perché? Semplice, dopo l’espulsione di Nico Gonzalez si temeva gli potessero venir inflitte almeno due giornate di squalifica. Invece non sarà così! Italiano lo riavrà per la sfida contro il Napoli A Nico Gonzalez è stata inflitta soltanto una giornata di squalifica e questo vuol dire che il ragazzo dovrà saltare soltanto la partita di Udine contro gli uomini di Luca Gotti che stasera saranno impegnati nella delicata sfida dell’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. LEGGI ANCHE: Roma, quanti cambi per la gara di stasera: i dettagli LEGGI ANCHE: VIDEO Fiorentina-Inter 1-3 (Sottil, Darmian, Dzeko, Perisic) L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Vincenzopuò ritenersi felice. Perché? Semplice, dopo l’espulsione di Nico Gonzalez si temeva gli potessero venir inflitte almeno due giornate di squalifica. Invece non sarà così!lo riavrà per la sfida contro il Napoli A Nico Gonzalez è stata inflitta soltanto una giornata di squalifica e questo vuol dire che il ragazzo dovrà saltare soltanto la partita di Udine contro gli uomini di Luca Gotti che stasera saranno impegnati nella delicata sfida dell’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. LEGGI ANCHE: Roma, quanti cambi per la gara di stasera: i dettagli LEGGI ANCHE: VIDEO Fiorentina-Inter 1-3 (Sottil, Darmian, Dzeko, Perisic) L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

