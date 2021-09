“Solo”: in arrivo il nuovo album di Ultimo (Di giovedì 23 settembre 2021) L’attesa è quasi finita: ad ottobre arriva “Solo”, il nuovo album di Ultimo. Quando esce “Solo”? Niccolò Moriconi, in arte “Ultimo”, diventa celebre dopo la vittoria di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con “Il Ballo delle Incertezze”. Il suo successo odierno acquista ancor più valore se si pensa che, nel 2012, tentò la strada dei talent show e lo scartarono. Né la trasmissione “Amici”, né “X Factor”, lo ritennero idoneo a superare i casting. Il giovane Niccolò si rimbocca allora le maniche e prende a esibirsi dal vivo, sui palchi dei locali di Roma, sua città natale. Senza saperlo, condivide il palco con giovani artisti di talento, tra cui Tommaso Paradiso, che raggiungeranno come lui il successo. Il 2017 è l’anno della svolta: dopo aver vinto un contest di musica hip hop ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) L’attesa è quasi finita: ad ottobre arriva “”, ildi. Quando esce “”? Niccolò Moriconi, in arte “”, diventa celebre dopo la vittoria di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con “Il Ballo delle Incertezze”. Il suo successo odierno acquista ancor più valore se si pensa che, nel 2012, tentò la strada dei talent show e lo scartarono. Né la trasmissione “Amici”, né “X Factor”, lo ritennero idoneo a superare i casting. Il giovane Niccolò si rimbocca allora le maniche e prende a esibirsi dal vivo, sui palchi dei locali di Roma, sua città natale. Senza saperlo, condivide il palco con giovani artisti di talento, tra cui Tommaso Paradiso, che raggiungeranno come lui il successo. Il 2017 è l’anno della svolta: dopo aver vinto un contest di musica hip hop ...

imperianews_it : San Bartolomeo al Mare festeggia l'arrivo dell'autunno con l'Oktobeerfest: tre giorni di intrattenimento dedicati a… - Gaetano89385602 : “Solo”: in arrivo il nuovo album di Ultimo - PTurche : RT @QuartoBrave: @PTurche @Paola63689975 Il fatto che Brave sia stata sacrificata a Love è qualcosa che non capirò neppure fra un milione d… - QuartoBrave : @PTurche @Paola63689975 Il fatto che Brave sia stata sacrificata a Love è qualcosa che non capirò neppure fra un mi… - LucianoRomeo9 : @Liberoarbitrio Arrivò solo alla sesta ?? -