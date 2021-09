Soleil Sorge, una gieffina avvisa le sorelle Selassié: “Il mio agente mi ha detto di non fidarmi di lei” (Di giovedì 23 settembre 2021) La vera rivelazione di questo GF Vip 6 è Miriana Trevisan, tutti si aspettavano una sorta di Laura Freddi 2.0 e invece nella casa è entrata una concorrente pronta a prendere posizione e a creare dinamiche. La showgirl ha già battibeccato con Manila Nazzaro ed ha anche lanciato delle shade pungenti a Soleil Sorge. Ed è proprio sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che la Trevisan ieri notte ha fatto delle confessioni. Mentre era nella camera arancione insieme alle principesse Selassié, Miriana ha espresso le sue perplessità su Soleil ed ha anche detto che il suo agente l’ha messa in guardia: “Mi ha detto di non fidarmi“. Su Twitter (dove Soleil Sorge ha molti fan) si è scatenata una rivolta contro Miriana Trevisan, ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 settembre 2021) La vera rivelazione di questo GF Vip 6 è Miriana Trevisan, tutti si aspettavano una sorta di Laura Freddi 2.0 e invece nella casa è entrata una concorrente pronta a prendere posizione e a creare dinamiche. La showgirl ha già battibeccato con Manila Nazzaro ed ha anche lanciato delle shade pungenti a. Ed è proprio sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che la Trevisan ieri notte ha fatto delle confessioni. Mentre era nella camera arancione insieme alle principesse, Miriana ha espresso le sue perplessità sued ha ancheche il suol’ha messa in guardia: “Mi hadi non“. Su Twitter (doveha molti fan) si è scatenata una rivolta contro Miriana Trevisan, ...

Advertising

Primula23244790 : RT @AzzurraBarbuto: Una tizia, Soleil Sorge, che si trova dentro la casa del Grande Fratello, spiega ai coinquilini l’importanza del rispet… - Soleil_Sorge : @santanaslam Questo paragone ?? - Soleil_Sorge : @Maty9722 si lei sì, spero non si faccia raggirare dalle sorelle - Maty9722 : @Soleil_Sorge Sbaglio o Clarissa per ora a differenza delle 2 la difende? ( non ho seguito tutto, quindi non so) - Soleil_Sorge : “Sole tu sei la nostra quarta sorellina” -cit Alla faccia mia , ma piuttosto al posto di Soleil preferirei essere… -