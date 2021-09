Sold out per il derby, come si prepara la Lazio (Di giovedì 23 settembre 2021) “Finora sono stati venduti 23mila tagliandi complessivi per il derby, c’è ancora una disponibilità di biglietti, soprattutto nelle tribune, mancano ancora molti giorni, arriveremo a esaurire tutti i posti disponibili”. Così Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio. “Ieri è terminata la preLazione, nel pomeriggio è partita la vendita libera: il ritmo crescerà. La modalità è esclusivamente online, fatta eccezione per quei tifosi biancocelesti che vogliono acquistare in Tribuna Tevere: in tale circostanza occorre recarsi presso i Lazio Style Official Store. Oggi alle 16 scatterà anche la vendita on-line per la gara con la Lokomotiv Mosca, è un periodo intenso per acquistare i biglietti ma piano piano si sta prendendo questa abitudine: lentamente ci si sta ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) “Finora sono stati venduti 23mila tagliandi complessivi per il, c’è ancora una disponibilità di biglietti, soprattutto nelle tribune, mancano ancora molti giorni, arriveremo a esaurire tutti i posti disponibili”. Così Marco Canigiani, responsabile marketing della, ai microfoni diStyle Radio. “Ieri è terminata la prene, nel pomeriggio è partita la vendita libera: il ritmo crescerà. La modalità è esclusivamente online, fatta eccezione per quei tifosi biancocelesti che vogliono acquistare in Tribuna Tevere: in tale circostanza occorre recarsi presso iStyle Official Store. Oggi alle 16 scatterà anche la vendita on-line per la gara con la Lokomotiv Mosca, è un periodo intenso per acquistare i biglietti ma piano piano si sta prendendo questa abitudine: lentamente ci si sta ...

