Sognando la Primavera Estate 2022 | i beauty look in passerella

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 23 settembre 2021) È impossibile resistere al richiamo della Milano Fashion Week, non soltanto per le proposte di abiti e accessori che ci accompagneranno per la, ma anche per le influenze. In, la moda detta tendenza anche in campo di make-up e acconciature ponendo già le basi perglamour. Certo, è vero che manca ancora diverso tempo prima che la bella stagione faccia il suo ritorno. È anche giusto arrivare preparati al grande momento. Tra le acconciature più gettonate ine che non tramonteranno mai troviamo le trecce, protagoniste soprattutto nella collezione di Antonio Marras. Le modelle presentano capelli raccolti in armoniosi intrecci che decorano il capo e si sposano con l’ambientazione circostante. I...