Sistema sanitario afgano vicino al collasso | mancano fondi e forniture

Advertising

25071956 : RT @ALTEMS4: Una lettura integrata dell’impatto del Covid-19 sulla salute, il sistema sanitario, la società e l’economia. Altems e l’Univer… - TerroneDoc : Il Green Pass, è la certificazione approvata di SCHIAVITU'. Chi lo possiede, chi lo ha voluto, chi lo vuole, sappia… - fmfroma : RT @ALTEMS4: Una lettura integrata dell’impatto del Covid-19 sulla salute, il sistema sanitario, la società e l’economia. Altems e l’Univer… - pbiagiola : @ildelfinogiulio Che infatti e' punito, no? Peraltro la pandemia ti manda in tilt il sistema sanitario, se fuori co… - agorarai : La mancanza di medici è ormai un fenomeno endemico nel nostro sistema sanitario. Ce ne parla Cesarina Trillini… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema sanitario

Per quanto riguarda ilregionale, è stata rilevata la positività di un operatore socioe un amministrativo di Asufc, un infermiere di Asfo, un ricercatore del Cro e un ...In Calabria, tale crisi è stata ancora più acuta, colpendo ungià di per sé fragile in conseguenza delle misure restrittive imposte, fin dal 2007, dal Piano di Rientro e gestite, ...Il Sistema sanitario afgano è al collasso e secondo l'organizzazione mondiale della sanità servono aiuti immediati e importanti ...CAGLIARI. A due giorni dalla marcia sulla Regione, sarà domani mattina a Cagliari, di chi è terrorizzato dalla crisi della sanità pubblica, il governatore Christian Solinas ha provato a calmare gli an ...