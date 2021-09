Simona Quadarella | “Un sogno gli Europei a Roma | potrò gareggiare a casa mia”

(Di giovedì 23 settembre 2021)– Capelli lunghissimi castani e abbronzatissima. E’ l’immagine didi ritorno dalle vacanze e pronta a sfilare sul red carpet dell’evento ‘Meravigliosi’ di ieri sera al Foro Italico. Finalmente due mondi in uno, richiesto nel tempo e da anni dagli ammiratori degli eroi paralimpici. E allora la Federnuoto ha unito due universi facendo diventare il nuoto uno solo, per una sera, accogliendo i campioni azzurri insieme alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. I campioni olimpici e paralimpici di Tokyo insieme per festeggiare le 46 medaglie complessive ai recenti Giochi. 39 gli allori della Nazionale Italiana Paralimpica di nuoto e 7 di quella olimpica. Federica Pellegrini, Simone Barlaam, Gregorio Paltrinieri e Carlotta Gilli. Tra gli altri altri presenti alla manifestazione. E anche lei la Regina di ...

Da Gregorio Paltrinieri a, da Alessandro Miressi a Nicolò Martinenghi , da Giulia Terzi a Stefano Raimondi e Carlotta Gilli insieme a Simone Barlaam , la serata ha preso il via con ...E ancora giovedì il Festival ospiterà:, bronzo a Tokyo 2020 negli 800 stile libero; il terzetto delle meraviglie paralimpiche Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica ...Christian Minotti a Roma parla ovviamente di Simona Quadarella, di Tokyo e della stagione che verrà. Dice che a volte va più veloce degli uomini, la campionessa mondiale. Così abbiamo messo i due a co ...Ieri è stato lanciato il Festival dello sport di Trento organizzato dalla Gazzetta in programma dal 7 al 10 ottobre con il ritorno del pubblico dopo l'edizione on line dell'anno scorso causa pandemia.