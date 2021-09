Silvia Rossetto: assolta dopo aver accoltellato il compagno nel 2018 (Di giovedì 23 settembre 2021) È stata assolta Silvia Rossetto, processata dopo aver avere ucciso il compagno nel 2018 durante un litigio a Nichelino (Torino). Il compagno le aveva puntato un coltello alla gola e lei lo aveva ucciso con un altro coltello preso da un mobile in cucina. Getty ImagesSilvia Rossetto è stata processata per l’uccisione del compagno, Giuseppe Marcon, il 2 settembre 2018. I due vivevano una relazione violenta e, durante l’ennesimo litigio, Marcon le aveva puntato un coltello alla gola. Rossetto, a sua volta, ne aveva estratto uno da un mobile in cucina, togliendoli la vita. Ieri la donna è stata assolta. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021) È stata, processatae ucciso ilneldurante un litigio a Nichelino (Torino). Ille aveva puntato un coltello alla gola e lei lo aveva ucciso con un altro coltello preso da un mobile in cucina. Getty Imagesè stata processata per l’uccisione del, Giuseppe Marcon, il 2 settembre. I due vivevano una relazione violenta e, durante l’ennesimo litigio, Marcon le aveva puntato un coltello alla gola., a sua volta, ne aveva estratto uno da un mobile in cucina, togliendoli la vita. Ieri la donna è stata. ...

