"Siete marito e moglie". Andrea muore a 37 anni, Giuseppina lo sposa durante il funerale (Di giovedì 23 settembre 2021) Una storia atroce quella di Andrea Campana, il 37enne morto in un incidente con lo scooter mentre viaggiava sulla circonvallazione di Pioppa, nei pressi di Cesena. Nella giornata del 22 settembre si è tenuto il funerale del giovane ed è in questa occasione che la compagna Giuseppina ha voluto omaggiare il proprio amore in un modo particolare e dolcissimo. La donna ha infatti voluto celebrare un "matrimonio spirituale" per essere legata a lui anche dopo la morte. A officiare la cerimonia il parroco Jacek Kusiak, che ha definito una celebrazione dell'amore nonostante tutto. Naturalmente, la cerimonia è stata molto sentita. La chiesa era piena e chi non è riuscito ad entrare ha aspettato di porgere l'ultimo saluto alla bara all'esterno. Padre Jacek ha letto durante l'omelia la lettera che la compagna ...

