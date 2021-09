“Si sono baciati”. Luca Onestini, ormai Ivana Mrazova è un ricordo. Ora c’è lei, quella della tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo quattro anni d’amore è giunta al capolinea la storia tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Per la delusione dei fan che avrebbero voluto vederli ancora insieme. Non solo. Dopo l’annuncio della fine della relazione sono stati svelati alcuni retroscena. Il settimanale Chi Magazine ha infatti reso noto che la rottura sarebbe stata “piuttosto burrascosa” e ha parlato di “rapporti pessimi” tra i due ex. Il modello, ex gieffino e tronista, ha affermato di essere stato lasciato via Whattsapp. Queste le parole della modella: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo quattro anni d’amore è giunta al capolinea la storia tra. Per la delusione dei fan che avrebbero voluto vederli ancora insieme. Non solo. Dopo l’annunciofinerelazionestati svelati alcuni retroscena. Il settimanale Chi Magazine ha infatti reso noto che la rottura sarebbe stata “piuttosto burrascosa” e ha parlato di “rapporti pessimi” tra i due ex. Il modello, ex gieffino e tronista, ha affermato di essere stato lasciato via Whattsapp. Queste le parolemo: “Come avete visto dal post di, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più ...

Advertising

sonoinfastidito : se manuel e lulù si sono baciati questo non lo so non mi interessa ma non capisco perché vi scandalizzate e piu che… - andrea9737268 : Ma anche se Manuel e Lulù si sono baciati vi scandalizzate c'è un bacio non è che abbiano fatto l'amore, e poi bast… - marcat2598 : Ma voi dite che si sono baciati? #gfvip - _elsss___ : @XSaffica Ma dove si sono baciati? - _elsss___ : @trashitalia3 Ma davvero si sono baciati? -