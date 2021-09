Si attende l’annuncio del nome scelto per la piccola di Beatrice di York | ma il mondo delle scommesse non ha dubbi | renderà omaggio alla bisnonna regina

Leggi su iodonna

(Di giovedì 23 settembre 2021) X È undicesima in linea di successione al trono e dodicesima nell’elenco di pronipoti della. Ha già un titolo, legato a quello di conte del nonno paterno, ed è destinata, da adulta, a lavorare come i comuni mortali per mantenersi. Tuttavia, secondo i bookmaker inglesi la primogenita didie di Edoardo Mapelli Mozzi avrà un onore straordinario: si chiamerà Elisabetta.die le nozze con Edoardo Mapelli Mozzi guarda le foto ...