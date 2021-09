Sgarbi e Al Bano fischiati al concerto per Battiato: il VIDEO (Di giovedì 23 settembre 2021) Fischi e insulti, così Vittorio Sgarbi e Al Bano sono stati accolti ieri sul palco del concerto omaggio a Franco Battiato. Il critico d’arte e il cantante pugliese sono saliti insieme sul palco, ma ad accoglierli, invece degli applausi, è stata una bordata di fischi. E insulti: “Fascista”, è stato urlato nei confronti di Sgarbi. Il critico d’arte dopo pochi minuti ha abbandonato il palco visibilmente contrariato: “A chi mi fiscia dico, siate felici”, ha detto prima di tronare dietro le quinte. Stessa sorte è toccata ad Al Bnao, che ha precisato: “E’ colpa sua se sono qui”, ha detto in tono scherzoso riferendosi a Sgarbi. “In America i fischi sono segno di entusiasmo”, ha detto prima di girare i tacchi. All’evento “Invito al viaggio”, in onore del compianto Franco ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Fischi e insulti, così Vittorioe Alsono stati accolti ieri sul palco delomaggio a Franco. Il critico d’arte e il cantante pugliese sono saliti insieme sul palco, ma ad accoglierli, invece degli applausi, è stata una bordata di fischi. E insulti: “Fascista”, è stato urlato nei confronti di. Il critico d’arte dopo pochi minuti ha abbandonato il palco visibilmente contrariato: “A chi mi fiscia dico, siate felici”, ha detto prima di tronare dietro le quinte. Stessa sorte è toccata ad Al Bnao, che ha precisato: “E’ colpa sua se sono qui”, ha detto in tono scherzoso riferendosi a. “In America i fischi sono segno di entusiasmo”, ha detto prima di girare i tacchi. All’evento “Invito al viaggio”, in onore del compianto Franco ...

