Sex Education 3 | Gillian Anderson ha vietato ai suoi figli adolescenti di guardare la serie

Gillian Anderson ha rivelato di aver vietato ai suoi figli adolescenti di guardare Sex Education, la serie Netflix in cui l'attrice recita nel ruolo di una sessuologa. Gillian Anderson, l'attrice vincitrice di un Emmy che in Sex Education interpreta una rinomata sessuologa, ha affermato di aver proibito ai propri figli adolescenti di guardare la commedia drammatica di Netflix: "Credo, o meglio, spero con tutto il cuore che non l'abbiano fatto". Durante un'intervista di un podcast intitolato The Radio Times Podcast la Anderson ha dichiarato: "Devo dire che sto vivendo felicemente nell'illusione che i miei ..."

