Sex Education 3: a Milano le proteste contro i manifesti della serie Netflix (Di giovedì 23 settembre 2021) La campagna promozionale di Sex Education 3 a Milano, con i suoi cartelloni ironici e allusivi, ha scatenato una vera e propria bufera suscitando vari scambi di visioni politiche. A Milano sono recentemente apparsi dei cartelloni pubblicitari, relativi a Sex Education 3, terza stagione della celebre serie Netflix, che hanno fatto infuriare Fratelli d'Italia e varie associazioni lombarde. Che cosa mostrano questi controversi manifesti? Una banana, un cactus, un'arancia, un'ostrica aperta a metà, un'albicocca: immagini di questo tipo accompagnate da frasi come "se la vediamo in forme diverse è perché non ce n'è una sola, ognuna è perfetta anche la tua". "Le immagini giocano su un'ambiguità con vari frutti che alludono alle forme delle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) La campagna promozionale di Sex3 a, con i suoi cartelloni ironici e allusivi, ha scatenato una vera e propria bufera suscitando vari scambi di visioni politiche. Asono recentemente apparsi dei cartelloni pubblicitari, relativi a Sex3, terza stagionecelebre, che hanno fatto infuriare Fratelli d'Italia e varie associazioni lombarde. Che cosa mostrano questiversi? Una banana, un cactus, un'arancia, un'ostrica aperta a metà, un'albicocca: immagini di questo tipo accompagnate da frasi come "se la vediamo in forme diverse è perché non ce n'è una sola, ognuna è perfetta anche la tua". "Le immagini giocano su un'ambiguità con vari frutti che alludono alle forme delle ...

Advertising

xboodxx : RT @nmrpmv: La masturbazione in treno va bene, i poster pubblicitari di sex education no, perché triggerano i trogloditi. Direi che c’è qua… - giuliaxlol : RT @nmrpmv: La masturbazione in treno va bene, i poster pubblicitari di sex education no, perché triggerano i trogloditi. Direi che c’è qua… - blondespideyy : sex education presenta ogni tipo di problema che afflige persone adulte/giovani/adolescenti...così bene che veramen… - cowboylike_CT : RT @nmrpmv: La masturbazione in treno va bene, i poster pubblicitari di sex education no, perché triggerano i trogloditi. Direi che c’è qua… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sex Education 3: a Milano le proteste contro i manifesti della serie Netflix -