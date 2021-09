Sevel di Atessa | Manzi Uilm | ' Una crisi che crea impoverimento economico e sociale del territorio'

Advertising

'La crisi nell'approvvigionamento dei semiconduttori sta solo anticipando ciò che si vivrà in, ad, tra qualche mese, con l'avvio dello stabilimento polacco di Gliwice. A rischio ci sono posti di lavoro e produzioni che saranno delocalizzati altrove, via dalla Val di Sangro'. È ...La concorrenza interna molto accesa (basti pensare alla querelle tra ladie la fabbrica Opel di Gliwice in Polonia dove si producono furgoni), fa pensare spesso che Stellantis sia sul ...Aveva fatto scalpore la notizia che la fabbrica fosse stata fermata. La crisi di microchip di provenienza asiatica aveva impattato pure sulla Sevel. Nel frattempo però, notizia d ...ATESSA. La crisi nell’approvvigionamento dei semiconduttori sta solo anticipando ciò che si vivrà in Sevel tra qualche mese, con l’avvio dello stabilimento polacco di Gliwice. A rischio ci sono posti ...