Sesto San Giovanni | abbattuto il camino del vecchio inceneritore | il video

(Di giovedì 23 settembre 2021) E’ stato demolito ildeltermovalorizzatore diSan, alle porte di Milano. Da un punto di vista simbolico, l’abbattimento segna il passaggio dalla gestione fossile del termovalorizzatore a un nuovo impianto più verde. Si tratta della Biopiattaforma, il polo green di economia circolare, che sarà a 0 emissioni di Co2, previsto per il 2023. Il progettoIl progetto della Biopiattaforma è del Gruppo Cap che convertirà i fanghi di depurazione provenienti da 40 depuratori in energia termoelettrica e la Forsu, cioè l’ “umido”, in biometano. La struttura sarà circondata da un parco e dalla pista ciclabile.