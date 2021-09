Serie C, Siena-Reggiana: streaming e diretta tv Sky Sport o Eleven Sports? (Di giovedì 23 settembre 2021) Sabato 25 settembre alle ore 17 allo stadio Artemio Franchi si disputerà il match Siena-Reggiana, valevole per quinta giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica le due formazioni al secondo posto con otto punti (insieme a Gubbio e Cesena) e a -2 dalla capolista Pescara. Sono quattordici i precedenti complessivi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Copa America, dove vedere Argentina-Ecuador: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Piacenza-Reggiana, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia Dove vedere Monopoli-Catania: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Sabato 25 settembre alle ore 17 allo stadio Artemio Franchi si disputerà il match, valevole per quinta giornata del campionato diC (girone B) che vede in classifica le due formazioni al secondo posto con otto punti (insieme a Gubbio e Cesena) e a -2 dalla capolista Pescara. Sono quattordici i precedenti complessivi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Copa America, dove vedere Argentina-Ecuador:gratis etv in chiaro? Piacenza-tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia Dove vedere Monopoli-Catania:gratis etv in chiaro? Dove vedere ...

Advertising

DavideFrancoli7 : @micheleboldrin Non per difendere Santori, ma per fare il video dove doveva andare?poi ha ragione su dazn, l'estern… - Lara_L0lli : @Frances32693443 @Angela36321094 all'epoca in cui amavo il calcio... Udinese era spesso in serie A, il Cesena spess… - aquila1902 : ?????? ??Serie C: Aquila Montevarchi – Siena inizio 17:30. - OKsiena : SERIE C: VARIA L'ORARIO DELLA 6ª GIORNATA, MONTEVARCHI-SIENA ALLE 17,30 - Elena_Siena_ : @apaatica Grazie… mi rende felice sapere che non ci sarà nulla da vedere in tv stasera?? potrò cercarmi una nuova se… -