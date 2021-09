Serie A, rigore di Immobile nel recupero risponde a Pjaca: 1-1 tra Torino e Lazio (Di giovedì 23 settembre 2021) Un calcio di rigore di Immobile al primo minuto di recupero evita il ko alla Lazio sul campo del Torino, andato in vantaggio al 31? della ripresa con un gol di Pjaca, appena entrato da due minuti. Granata e biancocelesti pareggiano un match intenso e ben giocato, con tanti duelli interessanti. In classifica i capitolini, che non vincono da quasi un mese, sono settimi con 8 punti, mentre il Toro è nono con un punto in meno. Poche emozioni e punteggio che non si sblocca nei primi 45?. Gli uomini di Juric e Sarri giocano a viso aperto ma si annullano a vicenda: due squadre corte, ben disposte in campo, che non concedono molto all’avversario. I granata approcciano meglio il match e pressano i capitolini nei primi minuti, costruendo occasioni solo potenzialmente insidiose. È ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) Un calcio didial primo minuto dievita il ko allasul campo del, andato in vantaggio al 31? della ripresa con un gol di, appena entrato da due minuti. Granata e biancocelesti pareggiano un match intenso e ben giocato, con tanti duelli interessanti. In classifica i capitolini, che non vincono da quasi un mese, sono settimi con 8 punti, mentre il Toro è nono con un punto in meno. Poche emozioni e punteggio che non si sblocca nei primi 45?. Gli uomini di Juric e Sarri giocano a viso aperto ma si annullano a vicenda: due squadre corte, ben disposte in campo, che non concedono molto all’avversario. I granata approcciano meglio il match e pressano i capitolini nei primi minuti, costruendo occasioni solo potenzialmente insidiose. È ...

