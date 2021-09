Serie A, Napoli straripante a Marassi: Immobile salva la Lazio (Di giovedì 23 settembre 2021) Pareggio nei minuti di recupero per la Lazio contro il Torino grazie al gol di Immobile, il Napoli travolge la Samp Il Napoli domina a Marassi e travolge 4-0 la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Pareggio nei minuti di recupero per lacontro il Torino grazie al gol di, iltravolge la Samp Ildomina ae travolge 4-0 la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

OptaPaolo : 5/5 - Il #Napoli ha vinto tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia,… - sportface2016 : #Dazn in tilt per #TorinoLazio e #SampdoriaNapoli, messaggio di errore in cinese: abbonati infuriati - OptaPaolo : 54 - Il #Napoli ha vinto tutte le ultime 54 partite di Serie A in cui ha realizzato almeno due gol nel primo tempo:… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Napoli, macchina da gol con 10 giocatori già a segno e Osimhen bomber: 'Merito di Spalletti' - Gazzetta_it : Napoli, macchina da gol con 10 giocatori già a segno e Osimhen bomber: 'Merito di Spalletti' -