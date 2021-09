Serie A 2021/2022, sesta giornata: le probabili formazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Le probabili formazioni della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Archiviato il turno infrasettimanale, le venti squadre del massimo campionato italiano si preparano per questa sfida. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola aggiornata in tempo reale. Ecco le probabili scelte di formazione degli allenatori. Le probabili formazioni Spezia-Milan Inter-Atalanta Genoa-Hellas Verona Juventus-Sampdoria Empoli-Bologna Sassuolo-Salernitana Udinese-Fiorentina Lazio-Roma Napoli-Cagliari Venezia-Torino SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ledelladi. Archiviato il turno infrasettimanale, le venti squadre del massimo campionato italiano si preparano per questa sfida. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola agin tempo reale. Ecco lescelte di formazione degli allenatori. LeSpezia-Milan Inter-Atalanta Genoa-Hellas Verona Juventus-Sampdoria Empoli-Bologna Sassuolo-Salernitana Udinese-Fiorentina Lazio-Roma Napoli-Cagliari Venezia-Torino SportFace.

Advertising

acmilan : ? Three wins from three at home: read our write-up of #MilanVenezia ?? - acmilan : Arriva il primo turno infrasettimanale della Serie A 2021/22: ecco tutto quello che c'è da sapere in vista della sf… - Gazzetta_it : Il fenomeno che è stato, quello che poteva essere: i 45 anni di Ronaldo. Quello vero #amarcord - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dazn: 'Problema tecnico, ci scusiamo. Un indennizzo per gli utenti colpiti' - Fprime86 : RT @tuttosport: #Mancini, duro scontro: perde sangue in campo ?? -