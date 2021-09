Senza patente ruba la macchina al padre e forza un posto di blocco: arrestato 19enne (Di giovedì 23 settembre 2021) È stato arrestato dai carabinieri di Cupello coadiuvati dai colleghi di San Salvo, un 19enne di Monteodorisio con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella tarda serata ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 23 settembre 2021) È statodai carabinieri di Cupello coadiuvati dai colleghi di San Salvo, undi Monteodorisio con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella tarda serata ...

Advertising

Semi_Serio : #lariachetirala7 @myrtamerlino Quel Ugo Mattei deve avere il diritto di: tenere la sx quando guida; guidare senza… - LecceSette : Sorpreso nuovamente alla guida senza patente: 31enne nei guai - SteSkets : @BarillariDav Bravo ribelliamoci! Io voglio guidare senza patente! Vorrei comprarmi una Ducati ma mi obbligano a pr… - Lelecottero : RT @AnacletoMitrag2: Io vengo da un mondo dove si andava in motorino senza casco, patente e targa, in auto senza cintura, dove si fumava pr… - mbbelluco : RT @AndreaBeltrameJ: @corrini Su una cosa ha ragione: bisogna rivedere il concetto di democrazia. Alcuni personaggi non vanno proprio elett… -