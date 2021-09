Senza biglietto ma non vuole scendere, tensione alla stazione di Chieti Scalo: treno in ritardo (Di giovedì 23 settembre 2021) Viaggiava a bordo del treno regionale proveniente da Sulmona e diretto a Pescara, un 53enne originario di Bari, già conosciuto alle forze dell'ordine. Quando il capotreno, una donna 39enne originaria ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 23 settembre 2021) Viaggiava a bordo delregionale proveniente da Sulmona e diretto a Pescara, un 53enne originario di Bari, già conosciuto alle forze dell'ordine. Quando il capo, una donna 39enne originaria ...

