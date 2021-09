Senato, il quasi-senatore Boccardi alza il tiro: “Eletti mai proclamati votano Capo dello Stato. Ricorrerò anche alla Corte Costituzionale” (Di giovedì 23 settembre 2021) Ha tentato con le buone di ottenere il seggio al Senato cui ha diritto. Dopo tre anni e mezzo ha denunciato la Casellati e ora alza il tiro sul Colle: la mancata ratifica del suo seggio impedisce anche la proclamazione di 193 Senatori. “Il nuovo Presidente della Repubblica sarà eletto coi loro voti? E io farò ricorso alla Corte Costituzionale impugnando l’elezione del Capo dello Stato. Sarò anche lo zimbello di mezza Italia ma mi creda, lo farò”. Non si arrende il “quasi” Senatore Michele Boccardi, una specie di spettro che s’aggira da anni per il Senato in attesa del seggio che gli spetta dalle politiche del 2018. Che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Ha tentato con le buone di ottenere il seggio alcui ha diritto. Dopo tre anni e mezzo ha denunciato la Casellati e orailsul Colle: la mancata ratifica del suo seggio impediscela proclamazione di 193ri. “Il nuovo Presidente della Repubblica sarà eletto coi loro voti? E io farò ricorsoimpugnando l’elezione del. Saròlo zimbello di mezza Italia ma mi creda, lo farò”. Non si arrende il “re Michele, una specie di spettro che s’aggira da anni per ilin attesa del seggio che gli spetta dalle politiche del 2018. Che ...

