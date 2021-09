"Sei moroso: niente foto sul palco con Conte", l'avviso ai parlamentari M5s morosi (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è il corpo del capo, osannato nelle piazze, e poi c’è il partito, poco più di una scatola vuota. E’ lo strano destino di Giuseppe Conte e del M5s. Più l’ex premier gira il paese per tuffarsi tra i selfie e gli abbracci delle donne in visibilio, più il Contenitore si dimostra un orpello inutile e ingombrante. Una macchina che non carbura: è senza benzina. Al M5s mancano i soldi. La sede, il primo luogo fisico del partito nato leggero, è un appartamento spoglio a due passi dalla Camera. “Almeno potevano metterci un quadro, un distributore di caffè, un minimo di arredamento. Invece la nuova sede continua a essere nuda e triste”, racconta una deputata che ha avuto il privilegio di entrare negli uffici ospitati in una palazzina di via di Campo Marzio. Il piatto piange perché i parlamentari continuano a non versare l’obolo al M5s. Dopo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è il corpo del capo, osannato nelle piazze, e poi c’è il partito, poco più di una scatola vuota. E’ lo strano destino di Giuseppee del M5s. Più l’ex premier gira il paese per tuffarsi tra i selfie e gli abbracci delle donne in visibilio, più ilnitore si dimostra un orpello inutile e ingombrante. Una macchina che non carbura: è senza benzina. Al M5s mancano i soldi. La sede, il primo luogo fisico del partito nato leggero, è un appartamento spoglio a due passi dalla Camera. “Almeno potevano metterci un quadro, un distributore di caffè, un minimo di arredamento. Invece la nuova sede continua a essere nuda e triste”, racconta una deputata che ha avuto il privilegio di entrare negli uffici ospitati in una palazzina di via di Campo Marzio. Il piatto piange perché icontinuano a non versare l’obolo al M5s. Dopo ...

triilogyj : vorrei un moroso ma non sono disposta a fare assolutamente nulla per averlo non possiamo sposarci direttamente se sei bello e buono? - MarySpes : RT @UModellista: @cris_cersei @nomfup Gestito in maniera centralizzata, basta un click per escludere dalla vita civile chiunque si voglia.… - blossomjiaer : @BAMSSUN amo lo sai che ti amo but u gotta fix ur profile ??ogni volta mi esce il vecchio profilo e mi carica la pag… - vyjrgo : io il tipo di persona di m che appena vista la foto di amica e moroso che festeggiano dieci anni di relazione ha co… - BresolinAndrea : RT @ammebixies: Se sei fidanzata, una volta ogni tre mesi sparala una cazzo di foto con tuo moroso così ti tengo fuori dal radar -