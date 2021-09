“Se ci fosse luce sarebbe bellissimo”. Liberiamo lo statista Dc dal buco nero del Caso Moro (Di giovedì 23 settembre 2021) Chi e quante erano le presenze ‘terze’ sul luogo del rapimento di Moro? Chi ha davvero compiuto la perfetta azione militare contro auto in movimento che in Via Fani portò in pochi minuti al massacro dei cinque uomini della scorta e al sequestro dello statista? Veramente è stata soltanto una, quella di Via Montalcini a Roma, la prigione in cui l’uomo fino a quel momento destinato a diventare presidente della Repubblica è stato recluso per 55 giorni? Chi lo ha davvero ucciso? E dove? Un’oscura tragedia criminale Sono oltre 4 decenni che il nome di Aldo Moro è schiacciato sulla sua fine tragica, fra il marzo e il maggio 1978. E forse ancor di più sulle domande che giornalisti, Commissioni parlamentari, magistrati e studiosi si sono posti e continuano a porsi al riguardo. Perché la versione ufficiale del rapimento, della prigionia e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 settembre 2021) Chi e quante erano le presenze ‘terze’ sul luogo del rapimento di? Chi ha davvero compiuto la perfetta azione militare contro auto in movimento che in Via Fani portò in pochi minuti al massacro dei cinque uomini della scorta e al sequestro dello? Veramente è stata soltanto una, quella di Via Montalcini a Roma, la prigione in cui l’uomo fino a quel momento destinato a diventare presidente della Repubblica è stato recluso per 55 giorni? Chi lo ha davvero ucciso? E dove? Un’oscura tragedia criminale Sono oltre 4 decenni che il nome di Aldoè schiacciato sulla sua fine tragica, fra il marzo e il maggio 1978. E forse ancor di più sulle domande che giornalisti, Commissioni parlamentari, magistrati e studiosi si sono posti e continuano a porsi al riguardo. Perché la versione ufficiale del rapimento, della prigionia e ...

