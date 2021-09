Se anche la bistecca diventa street food, ecco la "ciccia" da passeggio (Di giovedì 23 settembre 2021) Firenze, 23 settembre 2021 - Ponte Vecchio, la cattedrale di Santa Maria del Fiore, la vista dal piazzale Michelangelo, la maglia viola della Fiorentina e una bella bistecca al sangue, servita con ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Firenze, 23 settembre 2021 - Ponte Vecchio, la cattedrale di Santa Maria del Fiore, la vista dal piazzale Michelangelo, la maglia viola della Fiorentina e una bellaal sangue, servita con ...

Advertising

Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Se anche la bistecca diventa street food, ecco la 'ciccia' da passeggio. L'iniziativa spopola fra i turisti, ma i 'purist… - qn_lanazione : Se anche la bistecca diventa street food, ecco la 'ciccia' da passeggio. L'iniziativa spopola fra i turisti, ma i '… - MadMassara : @romagnolismo Concordo. Pensano che vivere come le bestie sia normale, dimenticando però che ci sono delle consegue… - osvaldomiraglia : @wirko94 @FPanunzi Un po' anche a Firenze, ma solo un po' (nella patria della bistecca, in effetti...). - CiroNoEuro : RT @TitvsImperator2: @TifosoAtipico @luddynski @Franciscktrue @OfficialTozzi Ok, per fare estinguere voi eunuchi sono disposto anche ad agi… -