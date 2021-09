Scuola, sciopero il 27 settembre contro il Green pass: “Tamponi gratuiti per alunni e personale” (Di giovedì 23 settembre 2021) Scuola in sciopero il prossimo lunedì 27 settembre. A proclamarlo l’organizzazione sindacale CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei). Coinvolto tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata. La notizia è apparsa sul sito della Commissione Garanzia sciopero. Dal 27 al 28 settembre 2021 gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche dovranno inserire i dati relativi alle adesioni allo sciopero nel modulo attivato su Checkpoint (l’accesso dovrà essere effettuato con le credenziali dell’istituzione scolastica: codice meccanografico, password). Leggi anche: Guidonia, lancio di uova contro il murale sulla Scuola: ecco le foto della “vergogna” Le motivazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021)inil prossimo lunedì 27. A proclamarlo l’organizzazione sindacale CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei). Coinvolto tutto ildocente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata. La notizia è apparsa sul sito della Commissione Garanzia. Dal 27 al 282021 gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche dovranno inserire i dati relativi alle adesioni allonel modulo attivato su Checkpoint (l’accesso dovrà essere effettuato con le credenziali dell’istituzione scolastica: codice meccanografico,word). Leggi anche: Guidonia, lancio di uovail murale sulla: ecco le foto della “vergogna” Le motivazioni ...

i28chvnge : se proprio non volete andare a scuola per lo sciopero partecipate almeno al corteo e fate qualcosa di utile - i28chvnge : comunque voi che domani non andrete a scuola usando la scusa dello sciopero siete imbarazzanti - CorriereCitta : Scuola, sciopero il 27 settembre contro il Green pass: “Tamponi gratuiti per alunni e personale” - annabluelou : RT @butdaddyiloveme: domani sciopero per il clima e la preside ha detto che chi non entra gli verrà messa una nota. E dopo che la scuola it… - alll2203 : @bl6dyrain io ho fatto metà roba e ho smesso sperando di fare sciopero domani e non andare a scuola -