Scrivi ‘posti vuoti’ su Maps e vai all’Etihad Stadium: lo sfottò al City di Guardiola (Di giovedì 23 settembre 2021) “La richiesta di Guardiola ci appare deludente e fuori luogo. Evidentemente il nostro allenatore non percepisce le difficoltà che alcune o molte persone possono incontrare nel raggiungere l’Etihad il mercoledì sera. Crediamo che Guardiola sia assolutamente e indiscutibilmente il miglior allenatore del mondo, ma con tutta la gentilezza possibile, lo invitiamo ad attenersi al suo ruolo. Allenare“. E’ stata questa la risposta giorni fa del rappresentante dei tifosi del Manchester City, Kevin Parker a Pep Guardiola che aveva sollevato perplessità sulle presenze all’Etihad Stadium. Una polemica che ha scatenato diversi sfottò. Ed è così che da pochi giorni, digitando ‘Empty seats’ (cioè posti vuoti su Google Maps, il motore di ricerca porti l’utente proprio ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “La richiesta dici appare deludente e fuori luogo. Evidentemente il nostro allenatore non percepisce le difficoltà che alcune o molte persone possono incontrare nel raggiungere l’Etihad il mercoledì sera. Crediamo chesia assolutamente e indiscutibilmente il miglior allenatore del mondo, ma con tutta la gentilezza possibile, lo invitiamo ad attenersi al suo ruolo. Allenare“. E’ stata questa la risposta giorni fa del rappresentante dei tifosi del Manchester, Kevin Parker a Pepche aveva sollevato perplessità sulle presenze. Una polemica che ha scatenato diversi. Ed è così che da pochi giorni, digitando ‘Empty seats’ (cioè posti vuoti su Google, il motore di ricerca porti l’utente proprio ...

