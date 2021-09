Scovato il tifoso degli insulti razzisti a Maignan in Juve-Milan | è un sindacalista di Rovigo – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 settembre 2021) È stato denunciato per istigazione all’odio razziale il rappresentante sindacale diindividuato e sanzionato per violazione del regolamento dell’Allianz Stadium. L’uomo aveva rivoltoal portiere rossonero Mike, durante il pre-partita di Serie A dello scorso 19 settembre trantus e. In una clip circolata in rete si sente l’uomo, iscritto allontus Club “Gaetano Scirea” di Verona, che lo ha espulso dal gruppo, inveire contro l’estremo difensore francese. Leggi anche: Allegri intercettato a bordo campo, la sfuriata per il pari col: «E vogliono giocare nella!» – IlCori-Lazio, parte l’esposto. La ...