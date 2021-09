(Di giovedì 23 settembre 2021) Grande vittoria dela Genova contro la Sampdoria. Il giornalista Nicolò, sul suo profilo Twitter, elogia la squadra e fa i complimenti a Luciano. Ecco il suo tweet. Che spettacolo questo #! Dopo il poker di Udinese gli azzurri fanno il bis a Marassi con la Samp. Cinque vittorie in cinque giornate con 14 gol fatti e solo 2 incassati.di Luciano #. E ledi #via in 1 mese...— Nicolò(@Nico) September 23, 2021

Spazio_Napoli : Schira: 'Napoli spettacolare, grandissimo lavoro di Spalletti. Spazzate via le vedove di Gattuso' - dangiuntolee : Schira ama troppo il Napoli sono sicuro che ci porterà il terzino sinistro a gennaio -

... l'esterno del, reduce da un periodo importante confermato anche in quest'avvio con Luciano Spalletti, cambia agente. A dare la notizia è il collega Niccolòattraverso il proprio sito: ..., cambio di agente per Matteo Politano Come riportato da Nicolòattraverso il suo acconut Twitter ufficiale, Matteo Politano è in procinto di cambiare agente. Ecco il tweet: 'Si infiamma ...Napoli, cambio di agente per Matteo Politano Come riportato da Nicolò Schira attraverso il suo acconut Twitter ufficiale, Matteo Politano è in procinto di ...Secondo Nicolò Schira l'esterno del Napoli Politano avrebbe deciso di cambiare agente, lasciando Davide Lippi. E ci sarebbe già il nome del sostituto ...