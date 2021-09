Scarcerazioni facili a Bari | il giudice De Benedictis verso il processo L’ex gip ha confessato di aver preso tangenti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 settembre 2021) Chiesto il rinvio a giudizio pergip di, Giuseppe De, che hadiin cambio di alcune(leggi l’articolo). Insieme a lui altri otto imputati, tra cui il presunto corruttore, reo confesso, Giancarlo Chiariello, avvocato barese. L’udienza preliminare è fissata per il 5 ottobre e ilha preannunciato, tramite i suoi difensori, che chiederà uncon rito abbreviato, dunque allo stato degli atti e puntando a uno sconto sull’eventuale pena. Gli imputati per cui ha chiesto il giudizio la Dda disono accusati, a vario titolo, di concorso in corruzione in atti giudiziari, corruzione per atto contrario al dovere d’ufficio e ...