Sara Cunial senza vergogna: alla Camera paragona il Green Pass alle leggi razziali | VIDEO (Di giovedì 23 settembre 2021) Solo qualche giorno fa, al Senato, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri era stato ripreso dal Presidente di turno (il leghista Calderoli) per aver utilizzato il termine "idiozie" per parlare delle paradossali tesi no vax portate avanti da alcuni parlamentari. Il motivo? Queste parole non sono consentite nella dialettica parlamentare. Poi, però, ieri è stato permesso alla deputata del Gruppo Misto (ex MoVimento 5 Stelle) Sara Cunial di paragonare il Green Pass alle leggi razziali. Parole in libertà, con la reprimenda arrivata solo al termine del suo folle discorso in Aula.

AdrianaTerragni : RT @GeMa7799: Sara Cunial paragona il Green pass alla Shoah. Censura in Aula..E TI PAREVA, SOLO GLI EBREI POSSONO PARLARE DI SHOAH... - floragiulia2 : RT @GeMa7799: Sara Cunial paragona il Green pass alla Shoah. Censura in Aula..E TI PAREVA, SOLO GLI EBREI POSSONO PARLARE DI SHOAH... - PaoloBertocchi2 : RT @PraesesMundi: Sara #Cunial - Un governo dittatoriale (seguito discussione sul #greenpass bis) integrale ?????? - MagnaGrecia_ : RT @PraesesMundi: Sara #Cunial - Un governo dittatoriale (seguito discussione sul #greenpass bis) integrale ?????? - Anna302478978 : dittatoriale, al soldo delle lobby finanziare e delle famiglie di Davos e Bilderberg', ha detto Sara Cunial, per po… -