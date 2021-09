Santori contromano a Bologna: l’ultima figuraccia della sardina. Cancella il post, ma è troppo tardi (video) (Di giovedì 23 settembre 2021) La sardina stavolta ha fatto come il salmone. Controcorrente. O meglio: contromano. Ennesima gaffe per Mattia Santori, candidato nel consiglio comunale di Bologna nelle liste del Pd. Ha denuncia il traffico in tilt in città con un video, ma lo ha fatto percorrendo la corsia preferenziale degli autobus in contromano.«Questa è via Saragozza alle 18 di un martedì sera. Coda continua da Porta Saragozza, macchine incolonnate da mezz’ora e residenti (ancora una volta) attoniti. Questo è quello che succede quando il calendario delle partite lo decide un’emittente televisiva privata come DAZN, che guarda ai suoi interessi e non considera che spesso gli stadi in Italia sono situati in quartieri centrali e residenziali. Questo è quello che succede quando, nel 2021, nessuno ha mai affrontato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Lastavolta ha fatto come il salmone. Controcorrente. O meglio:. Ennesima gaffe per Mattia, candidato nel consiglio comunale dinelle liste del Pd. Ha denuncia il traffico in tilt in città con un, ma lo ha fatto percorrendo la corsia preferenziale degli autobus in.«Questa è via Saragozza alle 18 di un martedì sera. Coda continua da Porta Saragozza, macchine incolonnate da mezz’ora e residenti (ancora una volta) attoniti. Questo è quello che succede quando il calendario delle partite lo decide un’emittente televisiva privata come DAZN, che guarda ai suoi interessi e non considera che spesso gli stadi in Italia sono situati in quartieri centrali e residenziali. Questo è quello che succede quando, nel 2021, nessuno ha mai affrontato ...

