Sanniti Five Soccer | mister Sorice | “Soddisfatto ma non siamo pronti al 100%”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ihanno riacceso i motori e sonoa scendere nuovamente in campo dopo il lungo periodo che li ha visti lontani dal terreno di gioco. I giallo-rossi diCosimohanno cominciato già da un mese la preparazione pre-campionato ed i fari ora sono puntati sulla prima giornata di Campionato in programma sabato quando Capitan Pastore e compagni faranno visita al Palazzetto dello Sport di Capua per affrontare il Casilinum. Alla vigilia del debutto stagionale abbiamo ascoltato le parole del tecnico giallo-rosso: Salvee ben ritrovato, come procedono gli allenamenti e come stanno rispondendo i ragazzi in campo ? Buon pomeriggio a tutti ed un saluto agli appassionati di Futsal. Sono abbastanza ...