Sanità, a Napoli est il nuovo polo pediatrico del Santobono (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un nuovo polo pediatrico regionale che coniugherà le esigenze mediche ma anche ricerca, accoglienza dei familiari dei piccoli pazienti, servizi alla persona, aree di umanizzazione con un asilo nido aziendale, una mensa, aree relax e un parco aperto al quartiere. E’ il progetto del ‘nuovo Santobono’ che sarà realizzato alla periferia di Napoli illustrato oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il direttore generale dell’Azienda pediatrica Santobono-Pausillipon, Rodolfo Conenna. Il progetto, che si estenderà su una superficie di 70mila metri quadri, prevede la realizzazione di una struttura dotata di 480 posti letto, con 25 sub specialità pediatriche e medico-chirurgiche. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Unregionale che coniugherà le esigenze mediche ma anche ricerca, accoglienza dei familiari dei piccoli pazienti, servizi alla persona, aree di umanizzazione con un asilo nido aziendale, una mensa, aree relax e un parco aperto al quartiere. E’ il progetto del ‘’ che sarà realizzato alla periferia diillustrato oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il direttore generale dell’Azienda pediatrica-Pausillipon, Rodolfo Conenna. Il progetto, che si estenderà su una superficie di 70mila metri quadri, prevede la realizzazione di una struttura dotata di 480 posti letto, con 25 sub specialità pediatriche e medico-chirurgiche. Il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Sanità, a #Napoli est il nuovo polo pediatrico del #Santobono ** - anteprima24 : ** #Sanità, Casillo: 'Ospedale Boscotrecase diventa DEA di I° livello' ** - Profilo3Marco : RT @BalzanelliMario: I medici stanno andando via dal Sistema 118. A Napoli, ad esempio, da marzo a oggi sono andati via 27 medici su 85, ma… - Virus1979C : Napoli, condannato Coscioni, consigliere per la sanità del governatore De Luca - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Napoli, attesa troppo lunga: scatta l’aggressione all’infermiere -