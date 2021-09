San Settimio al via con 460 bancarelle con il Green pass in tasca per lo shopping

(Di giovedì 23 settembre 2021) JESI - Se la tradizione della Tombola di Sanha dovuto ancora cedere alle restrizioni anti - contagio e ripiegare sulla formula on line, da oggi tornano invece 'in presenza' le...

VanessaSantoni : RT @newsjesi: #Jesi - Fiere di San Settimio, tutte le novità dell'edizione 2021

JESI - Se la tradizione della Tombola diha dovuto ancora cedere alle restrizioni anti - contagio e ripiegare sulla formula on line, da oggi tornano invece 'in presenza' le bancarelle della tre giorni di Fiere. Sarà, dopo l'anno ...Colori, suoni, profumi, sapori: questa l'anticipazione dell'edizione 2021 delle Fiere in occasione del Santo Patrono,che cade il 22 settembre, giorno dell'anteprima. Le Fiere si ...JESI - Se la tradizione della Tombola di San Settimio ha dovuto ancora cedere alle restrizioni anti- contagio e ripiegare sulla formula on line, da oggi tornano invece “in presenza” ...Parte oggi la tre giorni di San Settimio: sanzioni per chi è senza certificato. Protesta un apicoltore: "Costretto a rinunciare al posto" ...